В рейтинге уральских губернаторов сменился лидер

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Алексей Текслер вырвался в лидеры уральской шестерки губернаторов В составе лидеров среди губернаторов УрФО произошла рокировка: глава Челябинской области Алексей Текслер обошел своего ямальского коллегу Дмитрия Артюхова, заняв место лидера.