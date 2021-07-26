Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Кто бы сомневался, что такой "правильный" будет вердикт.В Краснодаре объя...
  • sergej kostin
    Слово модное бизнес мен-если просто, то жулик, аферюга. Эти бизнесмены будут хорошо смотреться в телогрейке и с пило...Алтушкин сменил К...
  • aleks virt
    Господи, какие проблемы? Не нравится что-то, пусть не покупают. Чего стонать? Сами же напросилисьВ Раде пожаловали...

В рейтинге уральских губернаторов сменился лидер

В рейтинге уральских губернаторов сменился лидер

Алексей Текслер вырвался в лидеры уральской шестерки губернаторов В составе лидеров среди губернаторов УрФО произошла рокировка: глава Челябинской области Алексей Текслер обошел своего ямальского коллегу Дмитрия Артюхова, заняв место лидера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,