Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    Вхож в МО и ГШ? А прикинуть, что Курск это замануха и юкрейн теперь агрессор!Немного о забытой...
  • Юрий Ильинов
    Российские десантники патрулируют побережье у Одессы и Очакова Беспилотники Воздушно-десантных войск РФ патрулируют ...Размышления о вст...
  • Юрий Ильинов
    The Sunday Times: Россия приближается к большой победе на Донбассе Авантюра киевского режима с вторжением на террито...Немного о забытой...

Размышления о встрече двух язычников ...

Размышления о встрече двух язычников ...

Исторические напёрстки Размышления о встрече двух язычников . Простите, на арест Павла Дурова во Франции реагировать не буду, человек он неглупый, не случайно держал в кабинете два символических стула.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Российские десантники патрулируют побережье у Одессы и Очакова Беспилотники Воздушно-десантных войск РФ патрулируют побережье у Одессы и Очакова для предотвращения высадки ВСУ на Кинбурнской косе. Об этом сообщает РИА Новости. Чаще всего Кинбурской косой называют весь Кинбурнский полуостров, который находится на территории Николаевской области Украины и Херсонской области РФ. Расстояние от набережной Очакова до оконечности косы составляет менее 4 км. До этого пророссийский подпольщик Сергей Лебедев заявил, что Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе, при этом западные страны стремятся оттянуть это событие. Он отметил, что наибольшая активность украинских войск фиксируется в самой Одессе и в порту Измаила. По словам координатора пророссийского подполья, на железной дороге «постоянно слышна работа». Подпольщик также не исключил, что основной ударной силой должны стать иностранные наемники. Ранее мэр Одессы Труханов отказался сносить памятник Пушкину в городе.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх