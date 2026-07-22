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Мировые Новости

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Каждый второй житель Подмосковья хочет переехать в Москву

Каждый второй житель Подмосковья хочет переехать в Москву

45% жителей Подмосковья мечтают переехать в столицу в ближайшие 5–6 лет. Таковы данные исследования, проведенного девелоперской компанией PIONEER среди жителей Московской области в возрасте от 18 до 55 лет на платформе «ВK Опросы».

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