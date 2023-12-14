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"Это не учения - это угроза", - в США призвали Москву отменить запланированные стрельбы.

"Это не учения - это угроза", - в США призвали Москву отменить запланированные стрельбы.

Politiki.net 1,8K прочитали Вот как ситуацию видят представители "цветущего сада" - слушаем и запоминаем, а еще лучше - записываем: Когда у границ Российской Федерации проводят военные маневры представители НАТО во главе с США - это исключительно мирная инициатива, направленная на координацию различных подразделений, с одной лишь целью - быть готовыми противостоять существующим вызовам.

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