Адвокат Рябченко рассказал, как Алсу и Ян Абрамов будут делить общее имущество и детей

Адвокат Рябченко о разводе Алсу и Абрамова: Расторжение брака будет проходить по закону Накануне на участке мирового судьи Пресненского районного суда Москвы состоялось первое слушанию по бракоразводному процессу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.