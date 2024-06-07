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Адвокат Рябченко рассказал, как Алсу и Ян Абрамов будут делить общее имущество и детей

Адвокат Рябченко рассказал, как Алсу и Ян Абрамов будут делить общее имущество и детей

Адвокат Рябченко о разводе Алсу и Абрамова: Расторжение брака будет проходить по закону Накануне на участке мирового судьи Пресненского районного суда Москвы состоялось первое слушанию по бракоразводному процессу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

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