Оглавление: Магнитная буря 26 апреля 2023: краткосрочный период покоя оборвется новой атакой геоударов — последний шторм апреля сокрушит каждого метеопата России Характеристика дня Будет ли сегодня, 26 апреля 2023 года, магнитная буря: к чему готовиться в ближайшие дни Кардиолог посоветовал соблюдать режим сна, чтобы избежать влияния магнитной бури Способы снижения влияние магнитной бури на здоровье […] Магнитная буря 26 апреля 2023: краткосрочный период покоя оборвется новой атакой геоударов — последний шторм апреля сокрушит каждого метеопата России .