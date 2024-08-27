Страна и люди
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Страна и люди

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Белоусов поздравил два полка с освобождением Орловки в ДНР

Белоусов поздравил два полка с освобождением Орловки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил 589-й гвардейский мотострелковый Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полк с освобождением Орловки в Донецкой Народной Республике.

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