В Польше задержали более 10 подростков из-за угрозы нападений на школы

Задержания начались после того, как 17-летний выпускник школы в Лещидуле-Новинах напал с ножом на сотрудников учебного заведения: одна женщина скончалась, ранения получили ещё два человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Решение Путина оз...
- СТ Решение Путина оз...
- СТ Началась паника: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым