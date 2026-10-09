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Царьград

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В Польше задержали более 10 подростков из-за угрозы нападений на школы

В Польше задержали более 10 подростков из-за угрозы нападений на школы

Задержания начались после того, как 17-летний выпускник школы в Лещидуле-Новинах напал с ножом на сотрудников учебного заведения: одна женщина скончалась, ранения получили ещё два человека.

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