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НАТО готовится к войне: Шойгу официально заявил об угрозах со стороны Альянса

НАТО готовится к войне: Шойгу официально заявил об угрозах со стороны Альянса

Нагнетать обстановку, конечно же, не хочется. Да и можно ли вообще сказать о каком-то нагнетании, если речь идёт о Донбассе? Тем не менее, у жителей региона есть четкое понимание того, чем отличаются вялотекущие боевые действия от полномасштабных.

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