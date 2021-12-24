НАТО готовится к войне: Шойгу официально заявил об угрозах со стороны Альянса

Нагнетать обстановку, конечно же, не хочется. Да и можно ли вообще сказать о каком-то нагнетании, если речь идёт о Донбассе? Тем не менее, у жителей региона есть четкое понимание того, чем отличаются вялотекущие боевые действия от полномасштабных.