На Херсонском направлении ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ, рассказали в ведомстве

﻿﻿В Минобороны России рассказали о ходе специальной военной операции. "На донецком направлении подразделения "южной" группы войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93 мотопехотных, 59 мотопехотных, 79 ударов авиации и 5 штурмовых бригад Украинской Вооруженные силы в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении ведомства.