Утро на форекс и прогноз на день: Доллар США торговался около 11-недельного максимума против большинства основных валют

Доллар США в четверг торговался ниже 11-недельного максимума против большинства основных валют, на фоне попыток участников рынков ориентироваться в противоречивых сигналах от Федеральной резервной сисДоллар США в четверг торговался ниже 11-недельного максимума против большинства основных валют, на фоне попыток участников рынков ориентироваться в противоречивых сигналах от Федеральной резервной системы и сроках отмены денежно-кредитного стимулирования.