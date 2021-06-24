TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар США торговался около 11-недельного максимума против большинства основных валют

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар США торговался около 11-недельного максимума против большинства основных валют

Доллар США в четверг торговался ниже 11-недельного максимума против большинства основных валют, на фоне попыток участников рынков ориентироваться в противоречивых сигналах от Федеральной резервной сисДоллар США в четверг торговался ниже 11-недельного максимума против большинства основных валют, на фоне попыток участников рынков ориентироваться в противоречивых сигналах от Федеральной резервной системы и сроках отмены денежно-кредитного стимулирования.

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