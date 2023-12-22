По каким признакам определить взрывное устройство: стражи порядка — о бдительности в новогодние праздники

Отдел МВД России по Миллеровскому району рекомендует жителям в период проведения Новогодних и Рождественских праздников соблюдать бдительность, меры пожарной безопасности, своевременно реагировать на факты, связанные с террористической угрозой.
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