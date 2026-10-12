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В США назвали, кто мог бы возглавить Украину вместо Зеленского

В США назвали, кто мог бы возглавить Украину вместо Зеленского

Журнал Newsweek изучил данные соцопросов на Украине и выделил четырех главных конкурентов Владимира Зеленского на потенциальных президентских выборах в стране.

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