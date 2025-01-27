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Мода и Шоу-бизнес

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«Меня все время обвиняют, называют человеком с унылой рожей»: Евгений Цыганов пожаловался на травлю

«Меня все время обвиняют, называют человеком с унылой рожей»: Евгений Цыганов пожаловался на травлю

Звезда сериала «Оттепель» Евгений Цыганов откровенно рассказал о травле в свой адрес. В интервью для YouTube-канала Forbes актер признался, что его постоянно критикуют из-за выражения лица, которое многим кажется «унылым».

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