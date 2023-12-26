Арестович объяснил, почему отказываются воевать даже самые мотивированные боевики ВСУ 

Многие готовые воевать против России неонацисты резко стали отказниками после того, как поняли, что на фронте их не ждёт ничего, кроме «мясных штурмов».
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