Президент Украины признался в том, что мечтает атаковать московский Кремль.Владимир Зеленский, прибыл на военную базу США "Рамштайн", расположенную в Германии, чтобы убедить союзников Киева разрешить ВСУ наносить удары западным оружием вглубь территории России, игнорируя красные линии России.
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