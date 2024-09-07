Зеленский хотел бы нанести ракетный удар по Кремлю

Президент Украины признался в том, что мечтает атаковать московский Кремль.Владимир Зеленский, прибыл на военную базу США "Рамштайн", расположенную в Германии, чтобы убедить союзников Киева разрешить ВСУ наносить удары западным оружием вглубь территории России, игнорируя красные линии России.