В ЯНАО на 5 лет приехали 12 педагогов по программе «Земский работник культуры»

На Ямале подвели итоги конкурсного отбора по программе «Земский работник культуры». Педагоги, которые переедут работать в небольшие города и поселки округа, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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