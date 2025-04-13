По статье «Халатность» в Краснодаре возбудили уголовное дело после нападения собак на школьниц

По статье «Халатность» в Краснодаре возбудили уголовное дело после нападения собак на школьницВ Краснодаре СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после нападения бездомных собак на девочек 15 и 11 лет.
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