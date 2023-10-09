США запустили поставки военной помощи Израилю

США начали поставки военной помощи Израилю. В ближайшие дни Вашингтон объявит о выделении дополнительных средств, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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