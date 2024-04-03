Нефть сохраняет стабильную цену: рынок оценивает геополитические риски Татьяна АрестоваМировые цены на нефть стабилизировались в среду в свете опасений относительно запасов сырья и топлива в контексте атак на российские НПЗ и потенциального расширения войны Израиль-ХАМАС с прямым вовлечением Ирана.