Ранним утром 2018 года, на фоне ядерного кризиса между США и КНДР (Ким и Трамп только обменялись угрозами сжечь страны друг друга) сотрудник Гавайского агентства по ЧС пришел на работу.
Для всех, обсуждающих "нужны ядерные удары" — какой была случайная боевая ядерная тревога
Комментарии
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Нина Комарова
В советское время все, даже дети, знали что делать. Во-первых, в каждом районе было бомбоубежище. Для школ и детских садов свои места, куда можно было укрыться. Помню (была маленькая) как моей бабушке объясняли, что обязательно нужно иметь белое покрывало (типа простыни). ну и т.д. Все потом смеялись : накрывайся простыней и ползи на кладбище. Сейчас нет бомбоубежищ, метро не глубокое, запасы продовольствия только для элиты. Выживут только, наверное, в глубокой тайге. Смысл суетиться?
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6 час.
Дмитрий Gold
Паникёры покинули страну в 2022 году, остались сильные духом
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5 час.
Виктор Старицын
В Советском Союзе не только в школах. Когда 80 годах прошлого столетия проходил курсы в Одесской академии. Так вот когда проходили гражданскую оборону в здании "Пентогон", где ещё после войны в самый разгар бандитизма, отбывал ссылку маршал Жуков, командуя Одесским военным округом. На каждом столе были компьютеры. Академики и профессора, сразу дали задание - атомные взрывы определённой мощности и разное расстояние и направление ветра Нас сразу всех кто был на курсах
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2 час.
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