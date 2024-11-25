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Для всех, обсуждающих "нужны ядерные удары" — какой была случайная боевая ядерная тревога

Для всех, обсуждающих "нужны ядерные удары" — какой была случайная боевая ядерная тревога

  Ранним утром 2018 года, на фоне ядерного кризиса между США и КНДР (Ким и Трамп только обменялись угрозами сжечь страны друг друга) сотрудник Гавайского агентства по ЧС пришел на работу.

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Комментарии
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Нина Комарова
В советское время все, даже дети, знали что делать. Во-первых, в каждом районе было бомбоубежище. Для школ и детских садов свои места, куда можно было укрыться. Помню (была маленькая) как моей бабушке объясняли, что обязательно нужно иметь белое покрывало (типа простыни). ну и т.д. Все потом смеялись : накрывайся простыней и ползи на кладбище. Сейчас нет бомбоубежищ, метро не глубокое, запасы продовольствия только для элиты. Выживут только, наверное, в глубокой тайге. Смысл суетиться?
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6 час.
Дмитрий Gold
Паникёры покинули страну в 2022 году, остались сильные духом
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5 час.
Виктор Старицын
В Советском Союзе не только в школах.  Когда 80 годах прошлого столетия проходил курсы в Одесской академии. Так вот когда проходили гражданскую оборону в здании &quot;Пентогон&quot;, где ещё после войны в самый разгар бандитизма, отбывал ссылку маршал Жуков, командуя Одесским военным округом. На каждом столе были компьютеры. Академики и профессора, сразу дали задание  - атомные взрывы определённой мощности и разное расстояние и направление ветра     Нас сразу всех кто был на курсах
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2 час.

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