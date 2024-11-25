Для всех, обсуждающих "нужны ядерные удары" — какой была случайная боевая ядерная тревога

Нина Комарова

В советское время все, даже дети, знали что делать. Во-первых, в каждом районе было бомбоубежище. Для школ и детских садов свои места, куда можно было укрыться. Помню (была маленькая) как моей бабушке объясняли, что обязательно нужно иметь белое покрывало (типа простыни). ну и т.д. Все потом смеялись : накрывайся простыней и ползи на кладбище. Сейчас нет бомбоубежищ, метро не глубокое, запасы продовольствия только для элиты. Выживут только, наверное, в глубокой тайге. Смысл суетиться?