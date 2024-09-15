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Царьград

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Bild сообщил о готовности Киева к прекращению огня "на отдельных участках"

Bild сообщил о готовности Киева к прекращению огня "на отдельных участках"

Глава киевского режима готов предоставить власти США план локального прекращения огня в обмен на разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в глубине России.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бутяра
Только полная капитуляция! Все это уже проходили!
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