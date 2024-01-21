В Венгрии предрекли создание нового «наступательного» союза со Словакией

﻿﻿Золтан Киссери, политолог венгерского фонда «Зазадвег», сказал, что Словакия могла бы сформировать «оборонительно-наступательный союз» с Венгрией, как это сделала до этого Польша, но при новом правительстве она скорее предпочла бы сформировать «оборонительно-наступательный союз» с Венгрией.