Пискарев: США усиливают пропагандистскую активность

США усиливают пропагандистскую деятельность по мере приближения президентских выборов в России, заявил Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя новые данные о вмешательстве госструктур США в избирательную кампанию в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии