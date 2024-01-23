Пискарев: США усиливают пропагандистскую активность

США усиливают пропагандистскую деятельность по мере приближения президентских выборов в России, заявил Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя новые данные о вмешательстве госструктур США в избирательную кампанию в РФ.