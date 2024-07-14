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В Москве до конца года благоустроят территории возле 41 транспортного объекта

В Москве до конца года благоустроят территории возле 41 транспортного объекта

Власти Москвы продолжают активно благоустраивать территории вокруг транспортных объектов. По словам мэра Сергея Собянина, до конца года планируется привести в порядок территории около 41 транспортного объекта.

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