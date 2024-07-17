Экспорт нефти из России упал до самого низкого уровня с января

По данным отслеживания судов, анализируемых агентством Reuters, объем экспорта сырой нефти из России по морю за четыре недели, закончившейся 14 июля, сократился до самого низкого уровня с января текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии