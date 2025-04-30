Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • лилия дрогочинская (Титова)
    Надеюсь, хотя бы для начала, этому ишаку ушки-то подрезали?Мигрант Пахлавон ...
  • людмила
    Это вы капля в море, несмотря на ваши желания и суждения.Жога просит Путин...
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Уникальные кадры из расположения спецназа КНДР в курском приграничье

Уникальные кадры из расположения спецназа КНДР в курском приграничье

Известная журналистка Марина Ким (первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи) в своём Telegram-канале вечером 29 апреля опубликовала репортаж о корейских военнослужащих на территории Курской области.

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