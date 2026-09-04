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Русская Семёрка

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Венгерское восстание 1956 года: сколько советских солдат погибло

Осень 1956 года. Будапешт охвачен пламенем восстания. Толпы демонстрантов требуют свободы, танки с красными звёздами входят на улицы, и город превращается в поле боя.

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