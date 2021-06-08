Superbet Chess Classic. 4-й тур. Грищук обыграл Дяка, Каруана уступил Со, другие результаты

В румынском Бухаресте проходит шахматный турнир Superbet Chess Classic. В четвертом туре россиянин Александр Грищук победил румынского гроссмейстера Богданом-Даньела Дяка.

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