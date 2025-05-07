Си Цзиньпин: "Поддержка друг друга - константа для Китая и России"

В преддверии госвизита председателя КНР официальное издание правительства РФ - "Российская газета" - опубликовала авторскую статью Си Цзиньпина, озаглавленную "Уроки прошлого во имя будущего", сообщает russian.
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