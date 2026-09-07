Каждый пятый россиянин считает себя ленивым, а почти треть часто откладывает дела на потом. Такие данные приводит «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
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