Введение обязательного платежа для e-comm в пользу «Почты России» имеет негативные последствия для экономики

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) прогнозируют негативные эффекты на 2024-2027 годы, в случае введения инфраструктурного платежа для представителей интернет-торговли в пользу «Почты России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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