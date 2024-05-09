В Самаре директор школы №29 Ирина Атапина высказалась по инциденту с питанием

Видео, опубликованное учащимися одной из самарских школ, вызвало возмущение у самарцев.На кадрах были запечатлены слипшиеся макароны и "резиновая" сосиска, которую никак не удалось располовинить ложкой одному из учеников.
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