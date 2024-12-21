Федеральное правительство США приостановило работу из-за непринятого бюджета

Федеральное правительство США приостановило работу из-за того, что сенат не успел до полуночи 20 декабря по местному времени (08:00 мск 21 декабря) принять проект временного бюджета, поддерживающий работу госоргана, следует из трансляции голосования, которую ведёт телеканал C-Span.