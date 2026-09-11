Дом кино
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Дом кино

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Пёс с нами: 8 самых знаменитых собак из нашего кино

Пёс с нами: 8 самых знаменитых собак из нашего кино

Считается, что если в кадре появляется животное, то оно моментально перетягивает на себя все внимание.

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