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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакину облили шампанским в раздевалке после победы на US Open

US Open выложил видео из раздевалки после победы Елены Рыбакиной в финале турнира-2026. Вчера представительница Казахстана победила Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2) и стала трехкратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

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