«Джеймс Вебб» обнаружил песчаные облака на «пушистой» экзопланете WASP-107b

Космический телескоп James Webb Space Telescope (JWST), предназначенный для изучения далёких уголков ранней Вселенной, уделяет внимание и объектам в нашей галактической окрестности, включая атмосферы экзопланет.
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