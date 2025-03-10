История болезни Евгения Петросяна: как артист проходит лечение

79-летний Евгений Петросян вторые сутки проходит лечение в московской больнице. Поклонники волнуются за народного артиста: все-таки у Евгения Вагановича в анамнезе высокие сердечно-сосудистые риски, хронические заболевания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии