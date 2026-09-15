Завершилось лечение пациента с меланомой, получавшего российскую вакцину

Российские онкологи завершили курс лечения новейшей отечественной противоопухолевой вакциной первого пациента с раком кожи.
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