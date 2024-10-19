В Алёшках при украинском обстреле погиб пенсионер

Пенсионер погиб в Алёшках из-за обстрела ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «В результате обстрела со стороны украинских террористов в Алёшках произошла очередная трагедия — погиб 68-летний местный житель», — написал он в Telegram-канале.
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