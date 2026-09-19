Миллиард баррелей через Ормуз: В США отчитались о работе военных на нефтяном маршруте

Американские военные отчитались о масштабной операции в зоне Ормузского пролива. По словам главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера, за последние несколько месяцев силы командования помогли вывезти из Персидского залива свыше одного миллиарда баррелей нефти.
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