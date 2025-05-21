´Безопасные каникулы´ - под таким названием прошла профилактическая интерактивная беседа с ребятами. В гостях у ребят был работник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова, которая приготовила для учащихся клуба интересные игры, полезные советы и рекомендации по безопасности.