´Безопасные каникулы´ - под таким названием прошла профилактическая интерактивная беседа с ребятами. В гостях у ребят был работник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова, которая приготовила для учащихся клуба интересные игры, полезные советы и рекомендации по безопасности.
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