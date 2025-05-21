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Безопасные каникулы.

Безопасные каникулы.

´Безопасные каникулы´ - под таким названием прошла профилактическая интерактивная беседа с ребятами. В гостях у ребят был работник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова, которая приготовила для учащихся клуба интересные игры, полезные советы и рекомендации по безопасности.

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