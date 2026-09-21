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Аргументы и Факты

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Путин заметил снижение коррупционных рисков на пунктах таможенного пропуска

Путин заметил снижение коррупционных рисков на пунктах таможенного пропуска

Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на снижении уровня коррупционных рисков в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу страны.

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