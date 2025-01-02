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Макс Ферстаппен о Брауне: «Забавно – критика от человека, который сам провалился в гонках»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на замечание исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна после Гран-при Мехико.

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