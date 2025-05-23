Microsoft сообщает, что вредоносная программа Lumma, похищающая пароли, обнаружена на 394 000 ПК с Windows

Компания Microsoft и правоохранительные органы объявили о санкционированном судом уничтожении Lumma, вредоносной программы для похищения информации, обнаруженной на более чем 394 000 ПК с ОС Windows по всему миру, в основном в Бразилии, Европе и США.
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