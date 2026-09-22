Чиксулуб: астероид, который переписал историю жизни на Земле

Порой я пытаюсь представить, какой была бы наша планета, если бы однажды в небе не вспыхнула ослепительная точка, стремительно приближающаяся к поверхности.
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