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Наука и Техника

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Чиксулуб: астероид, который переписал историю жизни на Земле

Чиксулуб: астероид, который переписал историю жизни на Земле

Порой я пытаюсь представить, какой была бы наша планета, если бы однажды в небе не вспыхнула ослепительная точка, стремительно приближающаяся к поверхности.

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