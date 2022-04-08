«Лейкерс» подписали стандартный контракт с Уэньином Гэбриэлом

«Лейкерс» преобразовали двусторонний контракт Уэньина Гэбриэла (24 года, 206 см) в стандартный контракт НБА.

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