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МВФ: долларовые стейблкоины могут улучшить доступ к иностранной валюте, но усилить валютные паники

МВФ: долларовые стейблкоины могут улучшить доступ к иностранной валюте, но усилить валютные паники

Согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ), долларовые стейблкоины могут улучшить доступ к иностранной валюте в странах с фиксированными или жестко регулируемыми обменными курсами, но также могут усилить валютные паники, когда давление на национальную валюту становится сильным.

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