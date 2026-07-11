МВФ: долларовые стейблкоины могут улучшить доступ к иностранной валюте, но усилить валютные паники

Согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ), долларовые стейблкоины могут улучшить доступ к иностранной валюте в странах с фиксированными или жестко регулируемыми обменными курсами, но также могут усилить валютные паники, когда давление на национальную валюту становится сильным.
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