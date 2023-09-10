Лавров раскритиковал схему переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что содержание письма генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке создает впечатление об одностороннем подходе к решению данного вопроса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что содержание письма генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке создает впечатление об одностороннем подходе к решению данного вопроса.
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