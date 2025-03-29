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Конте о шансах «Наполи» на чемпионство: «Мы были бы безумцами, если бы не верили. Осталось девять матчей, мы отстаем от лидера всего на три очка – кто бы не задумался об этом?»

«Мы были бы безумцами, если бы не верили. До конца сезона осталось девять матчей, мы отстаем от лидера всего на три очка – кто бы не задумался об этом? Даже со всеми нашими сильными и слабыми сторонами мы все еще находимся наверху – на позиции, которую никто не мог представить в начале сезона.

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