Конте о шансах «Наполи» на чемпионство: «Мы были бы безумцами, если бы не верили. Осталось девять матчей, мы отстаем от лидера всего на три очка – кто бы не задумался об этом?»

«Мы были бы безумцами, если бы не верили. До конца сезона осталось девять матчей, мы отстаем от лидера всего на три очка – кто бы не задумался об этом? Даже со всеми нашими сильными и слабыми сторонами мы все еще находимся наверху – на позиции, которую никто не мог представить в начале сезона.